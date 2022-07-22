

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات - أنه تم بالفعل نشر العديد من أصول ومعدات مكافحة الحرائق في سلوفينيا كما أن البعض الآخر لايزال في طريقه إلى هناك، كما وفرت آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي لسلوفينيا 3 طائرات هليكوبتر لمكافحة الحرائق (واحدة من النمسا وواحدة من كرواتيا وآخرى من سلوفاكيا) وفريق مكافحة حرائق الغابات من كرواتيا مكون من 4 شاحنات و 9 من رجال الإطفاء. علاوة على ذلك، تم نشر طائرة إطفاء برمائية من وحدة الإنقاذ الاحتياطية المتمركزة في كرواتيا منذ hgolds.



وأعرب مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي يانيز لينارتشيتش عن امتنانه لكرواتيا والنمسا وسلوفاكيا حيث أن مساعدتهم عبر آلية الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية إلى سلوفينيا موضع تقدير عميق ومثال جديد على تضامن الاتحاد الأوروبي مع بلدانه.. وأكد مجددا، أنه بالنظر إلى الآثار المدمرة أكثر من أي وقت مضى لتغير المناخ، والتي نشهدها حاليا في جميع أنحاء أوروبا، ازدادت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية على كل المستويات عبر القطاعات في كل دولة عضو، بدعم من الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بتعزيز قدراتنا على الاستجابة والاستعداد لمنع الأسوأ.



بالإضافة إلى ذلك، أكدت المفوضية الأوروبية أن القمر الصناعي الأوروبي الخاص برصد الطواريء "كوبرنيكوس" يساعد في توفير خرائط تقييم الأضرار للمناطق المتضررة في كرواتيا وفرنسا واليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا من حرائق الغابات.



وأشارت المفوضية إلى أنه بسبب استمرار موجة الحرارة، لا يزال خطر حرائق الغابات مرتفعا جدا في مناطق واسعة من أوروبا الغربية. وفي يوليو الجاري، تم تفعيل آلية الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية من مكافحة حرائق الغابات من أجل أربعة بلدان؛ هي البرتغال وألبانيا وفرنسا وسلوفينيا. وردا على ذلك، تم نشر 4 طائرات من احتياطي وحدة الإنقاذ في إيطاليا وإسبانيا داخل البرتغال، فيما تم تشغيل طائرتين من احتياطي وحدة الإنقاذ في اليونان داخل فرنسا وطائرتين اثنتين من مجموعة الحماية المدنية الأوروبية في ألبانيا.