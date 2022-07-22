وذكر المجلس الأوروبي -في بيان على موقعه الإلكتروني- "بفضل الدفعة الخامسة التي تبلغ قيمتها 500 مليون يورو التي تم اعتمادها اليوم، ستبلغ مساهمة الاتحاد الأوروبي في إطار صندوق الائتمان الأوروبي لأوكرانيا الآن 2.5 مليار يورو".



وقال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن "الاتحاد الأوروبي يظل على موقفه في دعمه لأوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية والاستقلال، وأن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الأسلحة. وسوف نقدمها لهم. وفي هذا السياق، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اعتماد الدفعة الخامسة من المساعدة العسكرية بقيمة 500 مليون يورو، وبذلك تبلغ إجمالي المساعدات العسكرية 2.5 مليار يورو للقوات المسلحة الأوكرانية".



وأضاف البيان أنه "تماشيًا مع الأولويات الحالية التي أعربت عنها الحكومة الأوكرانية والدعم المقدم حتى الآن، تتكون تدابير المساعدة من 490 مليون يورو للمعدات العسكرية المصممة لاستخدام القوة الفتاكة لأغراض دفاعية و10 ملايين يورو مخصصة لتغطية توفير المعدات والإمدادات مثل معدات الحماية الشخصية ومجموعات الإسعافات الأولية والوقود".