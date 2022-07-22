اليوم السابع
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الكنيسة الكاثوليكية تبدأ صوم العذراء مريم فى الأول من أغسطس

الجمعة، 22 يوليه 2022 02:00 ص
الكنيسة الكاثوليكية تبدأ صوم العذراء مريم فى الأول من أغسطس الكنيسة الكاثوليكية
كتب: محمد الأحمدى

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تبدأ الكنيسة الكاثوليكية صوم السيدة مريم العذراء في الأول من شهر أغسطس، ويستمر حتى يوم 15 أغسطس لمدة أسبوعين، فيما تبدأ الكنيسة الأرثوذكسية صوم السيدة مريم العذراء يوم 7 أغسطس ويستمر ليوم 22 أغسطس.

 

ويعرف صوم العذراء عند الكاثوليك، بأنه الامتناع عن أكل اللحوم وعن البياض (الألبان ومنتجاتها والبيض) وإنما يجوز أكل السمك.

 

وصوم السيدة العذراء مدته خمسة عشر يوما، وهو صوم واجب، لكن عند وجود عذر يمنع أحد المؤمنين من الالتزام بالصوم أو بالصوم الانقطاعي، عليه أن يرجع للراعى أو أب الاعتراف، للاسترشاد برأيه والعمل بتوجيهاته.


الكنيسه الكاثوليكيه

الاقباط الكاثوليك

صوم السيده مريم العذراء

السيده مريم العذراء



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