اليوم السابع
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الجمعة، 22 يوليه 2022 02:06 م
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الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم السيدة مريم العذراء 7 أغسطس لمدة 15 يوما

الجمعة، 22 يوليه 2022 01:00 م
الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم السيدة مريم العذراء 7 أغسطس لمدة 15 يوما السيدة مريم العذراء - صورة تعبيرية
كتب: محمد الأحمدى

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تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أول صوم السيدة مريم العذراء يوم 7 أغسطس، وذلك لمدة 15 يوماً، حيث يعتبر من أكثر الأصوام قربا لقلوب الأقباط، نظرًا للمكانة التى تحتلها السيدة العذراء في الكنيسة القبطية.

ويوافق العيد الشهرى للسيدة مريم العذراء يوم 21 من كل شهر قبطى، وهو تذكارًا لرحيلها فى 21 طوبة الموافق يوم 30 يناير تقريبًا، وعيد صعود جسدها إلى السماء تعيد له الكنيسة يوم 16 مسرى، الذي يوافق 22 من أغسطس، ويسبقه صوم العذراء (15 يوما).

وتعيد الكنيسة لعيد ميلاد السيدة مريم العذراء أول بشنس (الموافق يوم 9 مايو تقريبًا)، وفى يوم 3 كيهك فى التقويم القبطى تعيد لدخول الهيكل الموافق يوم 13 ديسمبر تقريبًا، وهو اليوم الذى دخلت فيه لتتعَّبد فى الهيكل فى الدار المخصصة للعذارى، ويوافق عيد مجيئها مصر ومعها السيد المسيح ويوسف النجار، يوم 24 بشنس (الموافق يوم 1 يونيو تقريبًا).


الكنيسه الارثوذكسيه

السيده مريم العذراء

صوم السيده مريم العذراء

الكنيسه القبطيه



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