الكشف على 1651 مواطنا بششتا بمركز ومدينة زفتى ضمن حياة كريمة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات القافلة الطبية التى نظمتها مديرية الصحة بمدرسة عبد السلام الخيال في قرية ششتا بمركز ومدينة زفتى، وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية التى تنظمها المحافظة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأشار رحمي أن القافلة تأتي في إطار خطة الدولة العلاجية والوقائية لخدمة المواطنين لتوفير الخدمة الطبية لأكبر عدد من المواطنين بالمحافظة، وتهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، كما تقوم بتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، وذلك لإجراء العمليات الجراحية علي نفقة الدولة.
وخلال القافلة تم توقيع الكشف الطبي على 1651 مواطنا وضمت تخصصات مختلفة (باطنة، أطفال، عظام، جلدية، نساء وجراحة، تنظيم أسرة، رمد وأنف وأذن) إلى جانب تقديم الخدمات الأخرى من التحاليل الطبية، معمل طفيليات والأشعة).
ومن جانبه أشار الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم الالتزام بها بجميع الإجراءات الاحترازية وتوعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا المسجد وضرورة تلقى اللقاح ضمن حلمة طرق الأبواب التي تنظمها المديرية خلال الفترة من 17/7 إلى 28 /7.
الكشف على 1651 مواطنا بششتا بمركز ومدينة زفتى ضمن حياة كريمةالجمعة، 22 يوليه 2022 01:30 م
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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات القافلة الطبية التى نظمتها مديرية الصحة بمدرسة عبد السلام الخيال في قرية ششتا بمركز ومدينة زفتى، وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية التى تنظمها المحافظة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
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