الطب الشرعى يعد تقرير الصفة التشريحية لمدرس قتل على يد شاب بمنشأة القناطر

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال الطب الشرعى فى الجيزة، على إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة مدرس لغة إنجليزية، قتل على يد شاب في إحدى قرى منشأة القناطر، بسبب خلافات مالية.

واعترف المتهم عقب القبض عليه، أن اقترض من المجني عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ولعجزه عم سداد المبلغ، مع مطالبة القتيل له باستعادة نقوده، قرر المتهم إنهاء حياته، فاستدرجه إلى أرض زراعية، وسدد له 15 طعنة في أنحاء جسده، من بينهم 7 طعنات في الرقبة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب في إحدى قرى منشأة القناطر.

انتقل المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب تم تحديد هويته، وتبين أن صديقه وراء ارتكاب الجريمة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتمكن رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، من القبض على المتهم، وضبط سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.