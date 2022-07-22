الطب البيطرى بالأقصر يواصل تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، عن تواصل أعمال لجان التحصينات ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية،

وأضاف الدكتور فتحى سلمى لـ"اليوم السابع"، أنه تجرى لجان المديرية أعمالها فى الحملة بمتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر، وهى كالتالى:-

1-لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة بندر الأقصر-إدارة الأقصر البيطرية برئاسة الدكتور. مايكل رفعت رئيس وحدة بندر الأقصر البيطرية ومشاركة طلاب الفرق النهائية لكلية الطب البيطرى.

2-لجنة التحصينات ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة بندر أرمنت البيطرية-إدارة أرمنت البيطرية برئاسة الدكتور محمد حمزة رئيس الوحدة البيطرية بارمنت، والدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بادارة أرمنت البيطرية، ومشاركة الدكتورة إيمان والدكتورة سهيلة.

3-لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة العديسات البيطرية- إدارة الطود البيطرية برئاسة الدكتور علاء النوبي رئيس وحدة العديسات البيطرية.

4-لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة اصفون البيطرية-إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتور الأمير عبد الرازق رئيس الوحدة البيطرية باصفون.

5 -لجنة التحصين التابعة لوحدة الرزيقات البيطرية-إدارة أرمنت البيطرية برئاسة الدكتور هيثم محمد رئيس الوحدة بالرزيقات.

6-لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الضبعية البيطرية برئاسة الدكتور أشرف جمال رئيس الوحدة البيطرية بالضبعية وعضوية كلا من الدكتورة نيفين عبد الجواد مدير إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري بالأقصر، وطلاب الفرق النهائية لكلية الطب البيطرى.

7-لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لإدارة القرنة البيطرية برئاسة الدكتور إبراهيم رياض مدير إدارة القرنة البيطرية

8-لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الدير البيطرية باسنا- إدارة أسنا البيطرية برئاسة الدكتور صلاح عبد المتعال الطبيب بوحدة الدير البيطرية بإسنا.

9-لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة المحاميد البيطرية-إدارة أرمنت البيطرية برئاسة الدكتور محمد عمر رئيس الوحدة البيطرية بالمحاميد وعضوية د.كيرلس لطفى إضافة إلى تنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل والتأمين على الماشية باللجنة.