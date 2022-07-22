الصحة اللبنانية تعلن اكتشاف 4 إصابات بجدرى القردة ورصد 20 حالة اشتباه

وأوضحت الوزارة- في بيان، اليوم /الجمعة/- أن المصابين الأربعة هم لبنانيون كانوا قد عادوا من السفر مؤخراً وفي أوقات مختلفة، موضحة أنّه تمّ عزل المرضى في منازلهم فيما تتم متابعة حالة من خالطهم.



وأشارت الوزارة إلى أنّه تمّ الإبلاغ عن 20 حالة يشتبه إصابتها بفيروس "جدرى القردة"، وكانت الوزارة قد أعلنت، قبل نحو شهر، تسجيل اول إصابة بـ "جدري القردة" في البلاد.