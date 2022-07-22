السيطرة على حريق بمحل فول وفلافل في طوخ دون خسائر بشرية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بالتنسيق مع الأهالي، من السيطرة على حريق نشب بمحل فول وفلافل بشارع مصرف الحصة دائرة مركز شرطة طوخ، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بنشوب حريق بمحل فول وفلافل بشارع مصرف الحصة دائرة مركز شرطة طوخ.

علي الفور جرى الدفع بسيارة إطفاء لموقع الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقليوبية بالتنسيق مع الأهالي من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمحل فول وفلافل بشارع مصرف الحصة دائرة مركز شرطة طوخ، ملك المواطن "يحيي ز م"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.