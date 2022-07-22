الخارجية الأمريكية توافق على بيع أنظمة "باتريوت" لهولندا

وكالات

وافقت الخارجية الأمركيية على صفقة محتملة لبيع صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي وبعض المعدات الأخرى إلى هولندا، بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأكدت وكالة التعاون الأمني والدفاعي الأمريكية أن الحكومة الهولندية طلبت من واشنطن 96 صاروخا لأنظمة "باتريوت".

وأضافت الوكالة أن "الصفقة المحتملة ستساعد في دعم تحقيق أهداف الولايات المتحدة في مجال السياسة الخارجية والأمن القومي، من خلال المساعدة في تعزيز أمن حليف في الناتو".

وأشارت إلى أن هولندا "تمثل قوة مهمة في سياق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا".

وأعربت الوكالة الأمريكية عن أملها في أن الصواريخ والمعدات الأمريكية ستسمح لهولندا "بالتصدي للتهديدات القائمة والمستقبلية".