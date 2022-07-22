اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 يوليه 2022 01:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الأمريكية توافق على بيع أنظمة "باتريوت" لهولندا

الجمعة، 22 يوليه 2022 01:12 ص
الخارجية الأمريكية توافق على بيع أنظمة "باتريوت" لهولندا الجيش الأمريكى - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت الخارجية الأمركيية على صفقة محتملة لبيع صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي وبعض المعدات الأخرى إلى هولندا، بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأكدت وكالة التعاون الأمني والدفاعي الأمريكية أن الحكومة الهولندية طلبت من واشنطن 96 صاروخا لأنظمة "باتريوت".

وأضافت الوكالة أن "الصفقة المحتملة ستساعد في دعم تحقيق أهداف الولايات المتحدة في مجال السياسة الخارجية والأمن القومي، من خلال المساعدة في تعزيز أمن حليف في الناتو".

وأشارت إلى أن هولندا "تمثل قوة مهمة في سياق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا".

وأعربت الوكالة الأمريكية عن أملها في أن الصواريخ والمعدات الأمريكية ستسمح لهولندا "بالتصدي للتهديدات القائمة والمستقبلية".


امريكا

الجيش الامريكى

صواريخ باتريوت

هولندا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة