

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان الهيئة القول "إنه في اتجاه جنوب بوه، تدافع قوات روسيا عن المواقع التي احتلتها في وقت سابق كما تم تسجيل قصف مدفعي خارج مستوطنات إيفانيفكا، توكاريف، ترودوليوبيفكا، بارتيزانسكي، كوبزارتسي، بوساد-بوكروفسكي، أندرييفكا، ستيبوفا دولينا، تافريسكي، أولينيفكا، شيفتشينكوف، بريبوزكي، ليماني، كيسيليفكا، نوفوميكولايفكا، وفيمانيكولايفكا.



وتابع البيان "قام جنودنا على الفور بقمع جميع محاولات الهجوم في اتجاهات مالا سيدمينوخا - أندرييفكا ودافيديف بريد - بيلوهيركا، ما أدى إلى انسحاب القوات الروسية".



ومن جانبها، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أن روسيا تزيد من استخدام صواريخ الدفاع الجوي للهجمات البرية، موضحة "زاد الجيش الروسي من استخدامه لصواريخ الدفاع الجوي في وضع الهجوم الأرضي بسبب النقص الحاد في الصواريخ المخصصة".



كما لوحظ، أن روسيا نشرت بشكل شبه مؤكد أنظمة دفاع جوي استراتيجية من طراز S-300 و S-400، مصممة لإسقاط الطائرات والصواريخ على مسافات طويلة، بالقرب من أوكرانيا منذ بداية التدخل.



يأتي هذا من تداعيات إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين.