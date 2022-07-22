الجزائر.. تعيين أول امرأة بمنصب رئيسة أمن ولاية فى تاريخ الشرطة الجزائرية

كتب محمد جمال

كشف فريد بن شيخ المدير العام للأمن الوطنى بالجزائر عن تعيين امرأة في منصب رئيس أمن ولاية وذلك لأول مرة في تاريخ الشرطة الجزائرية، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وتم تكريم العميد خديجة قوادرى بوجلطية التي تولت المنصب بحضور وزير الداخلية كمال بلجود خلال الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس الشرطة الجزائرية بالمدرسة العليا للشرطة "علي تونسي".

وفي كلمة له بالمناسبة، ثمن فريد بن شيخ الدور الفعال للمرأة الشرطية، معلنا على تعيين إطار نسوي لتولي منصب رئيسة أمن ولاية لأول مرة في تاريخ الشرطة الجزائرية، إضافة إلى 3 نائبات رئيس أمن ولاية وترقية بعضهن على مستوى المديريات والمصالح المركزية.

كما أكد وزير الداخلية بلجود أن مؤسسة الشرطة وعلى غرار باقي المؤسسات قدمت نتائج إيجابية متميزة في خدمة المواطن ومحاربة الجريمة بكل أشكالها.