التخطيط: 6.1 مليون مواطن مصرى يستفيدون من التأمين الصحى الشامل

كتبت أسماء أمين

انجزت الدولة المصرية خلال ال 8 سنوات العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية بقطاع الصحة

واوضح تقرير حديث لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية انه تم تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات

واشار التقرير الى انه استفاده 6.1 مليون مواطن من التامين الصحى الشامل يشكلون نسبة 6% من سكان مصر ،بالاضافة الى تقديم أكثر من 11 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل

وتابع التقرير الى انه بلغ عدد العمليات الجراحية التي تم تنفيذها 175 ألف عملية ،بجانب التعامل مع أكثر من 75 ألف حالة طوارئ.

وكشف التقرير عن استفادة 60 مليون مواطن من مبادرة "100 مليون صحة" ،كما تم الانتهاء من مُبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" أكثر من 1.3 مليون حالة انتظار ،بجانب اجراء عمليات جراحية في تخصصات دقيقة مثل المخ والأعصاب والقلب، وبلغت تكلفة العملية الواحدة ما بين 100-400 ألف جنيه.

وعن مُبادرة "دعم صحة المرأة"اشار التقرير الى انه نتج عنها فحص 23.2 مليون سيدة. ،وتت فحص 70 مليون مواطن من خلال مُبادرة "القضاء على فيروس سي"وعلاج 2.2 مليون مصاب بفيروس سي ،بنسبة شفاء أكثر من 95%، وقد تقدمت مصر بشكل رسمي لمنظمة الصحة العالمية بإعلان مصر خالية من فيروس سي،بالاضافة الى انخفاض تكلفة العلاج من 64 ألف دولار لكل مريض عام 2013، إلى 100 دولار حالياً

واوضح التقرير ان الدولة وفرت أكثر من 2.5 مليار دولار في عملية استيراد الأدوية.