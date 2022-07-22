التحفظ على 11800 علبة سجائر مجهولة المصدر قبل بيعها فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 11800 علبة سجائر أنواع مختلفة أجنبية الصنع أثناء شن حملة علي محال بيع السجائر، تبين أنها مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات قبل ترويجها بالأسواق والتربح منها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملات علي محلات لتجارة السجائر، لقيامهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار فى السلع أجنبية الصنع مجهولة المصدر، وغير مسدد عنها الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة.

وبتفتيشهم عثر علي 11800 عبوة سجائر مختلفة الأنواع بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى، كما تم تحرير 28 محضر شملت 19 بيع سجائر بسعر أزيد، و 4 محاضر حيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر، وتحريز عدد 440 علبة، ومحضرين امتناع عن بيع السجائر، وعلبة أنواع مختلفة، و3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.