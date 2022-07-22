البورصة: تنفيذ صفقة على شركة منلو للتجارة بقيمة 12.9 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة منلو للتجارة والصناعة بحجم تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 12.9 مليون جنيه خلال جلسة تداول أمس الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة السلام لتكنولوجيا التعليم بحجم تداول 5200 سهم بقيمة 3.12 مليون جنيه، وتم تنفيذ صفقة على شركة صن انفينيت إيست للطاقة الشمسية بحجم تداول 160.7 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 6.3 مليون سهم بقيمة 30.4 مليون جنيه لعدد 70 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 7.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 622.675 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 530.4 مليون ورقة مالية بقيمة 974.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 42.2 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.87% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.91%، والعرب على 7.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 56.7 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 7.8 مليون جنيه، 75.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة مليون جنيه، 141.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.94%، ليغلق عند مستوى 9289 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 1684 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 11378 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 3759 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 1798 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 2642 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 3538 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1195 نقطة.

وصعدت أسهم 125 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 11 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.