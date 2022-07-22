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البابا تواضروس يناقش مع كهنة أوروبا الأمور الرعوية.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 22 يوليه 2022 06:52 م
البابا تواضروس يناقش مع كهنة أوروبا الأمور الرعوية.. اعرف التفاصيل البابا تواضروس الثانى مع الأباء الكهنة
كتب: محمد الأحمدى

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عقد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لقاءً اليوم الجمعة مع الآباء كهنة إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأوروبا.

وألقى قداسته كلمة روحية عليهم، واستمع لأسئلتهم وأجاب عليها وحرص قداسته على مناقشتهم فى الأمور التى طرحوها فى الأسئلة.

وفى سياق متصل، زار قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كنيسة الشهيدين دميانة وأبانوب بالعاصمة النمساوية ڤيينا، وتفقد قداسته مبانى الكنيسة واستمع إلى شرح لمحتوياتها والخدمات التى تقدمها.

وكان قداسة البابا ألقى عظته الأسبوعية في اجتماع مساء أمس، من كنيسة الشهيدة دميانة والشهيد أبانوب بڤيينا، وذلك في إطار زيارته الرعوية الحالية لإيبارشية النمسا، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية.

واستكمل قداسته السلسلة التعليمية الجديدة "الاتحاد الزوجي" والتي تستهدف بناء أسرة مسيحية مقدسة، حيث تناول الأصحاح الثاني من سفر التكوين (تك ٢: ١٨ – ٢٤)، وأشار إلى استعداد الطرفين لسر الإكليل (سر الزيجة المقدس) كيوم مميز.

جانب من الكهنة
جانب من الكهنة

 

قداسة البابا
قداسة البابا

 

كهنة أوروبا
كهنة أوروبا

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

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الأباء الكهنة

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية



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