

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الإنجليزية أنه تم تأكيد اكتشاف المرض بين خنازير مزرعتين في مقاطعة "واياناد" بولاية "كيرالا" وذلك بعد أن تم اختبار العينات في المعهد الوطني لأمراض الحيوانات في "بوبال" بولاية "ماديا براديش".



وأفاد مسؤول بإدارة تربية الحيوانات في الولاية بأنه تم إرسال العينات للاختبار عقب نفوق الخنازير في أحد المزارع بشكل جماعي؛ مضيفا أنه الآن وبعد تأكيد الإصابة، تم إصدار توجيهات بإعدام 300 خنزير في المزرعة الثانية.. وجاري اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تفشي المرض.



جدير بالذكر أن "حمى الخنازير الإفريقية" هو مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الخنازير الداجنة والخنازير البرية على حد السواء. وعند إصابة حيوان ما به تنتابه حمى شديدة ونزيف داخلي، أكثر من 90 في المائة من الخنازير المريضة تنفق تحت وطأة هذا الفيروس، ومعظمها في غضون أسبوع واحد.