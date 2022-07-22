افتتاح مسجدين جديدين بالبحيرة بتكلفة 2.4 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.



كما أشاد محافظ البحيرة بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى.



من جانبه أعلن الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف عن افتتاح مسجدين جديدين بمركزي الدلنجات و أبو المطامير بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و400 ألف جنيه، مضيفا انه تم افتتاح مسجد الشراقوة بقرية طيبة بالدلنجات المقام على مساحة 150 متر بتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه، وكذلك افتتاح مسجد الحاج عبد الونيس القبلي بقرية النفيس بأبو المطامير على مساحة 190متر بتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنيه.



يذكر أن خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان " الجار مفهومه وحقوقه"، وأكدت خطبة الجمعة أن الإحسان إلي الجار قيمة نبيلة توثق أواصر المحبة والألفة، وتشيع روح التعاون والتكافل وتنشر الاستقرار بين أفراد المجتمع لذلك اهتمت الشريعة الإسلامية بالجار اهتماما عظيما فأوصت بحقه وعظمت حرمته.



