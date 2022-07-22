استشارى بالمصل واللقاح: حقنة البرد كارثية والمضادات الحيوية تقلل مناعة الجسم

رامى محيى الدين

قال الدكتور أمجد الحداد استشارى الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن معظم العدوى الفيروسية لا تحتاج إلى مضاد حيوية، والمضادات الحيوية تساهم في تقليل المناعة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج مانشيت مع الإعلامى جابر القرموطى: من الخطر جدا الحصول على حقنة البرد من الصيدلى دون مراجعة الطبيب، وهى حقنة كارثية، وأدت إلى وفاة أحد الأشخاص منذ أسبوع، ولا ينصح أخذ المضاد الحيوي بلا داعى.

وتابع: لا ينصح بتناول المضادات الحيوية إلا تحت إشراف طبى وأكد مرة أخرى أن كورونا ونزلات البرد من العدوى الفيروسية والتي لا تحتاج لعلاجها غىل المضادات الحيوية.

وأوضح أن حقنة البرد تحتوى على مسكن ومضاد حيوى وكورتيزون وهى حقنة كارثية لأن المضاد الحيوى والكورتيزون يؤذى مناعة الجسم.