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إنقاذ 43 حالة من الغرق وتسليم 107 أطفال تائهين إلى ذويهم فى رأس البر

الجمعة، 22 يوليه 2022 11:05 م
إنقاذ 43 حالة من الغرق وتسليم 107 أطفال تائهين إلى ذويهم فى رأس البر فريق إنقاذ
دمياط - معتز الشربينى

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كثفت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر برئاسة وليد الشهاوى، جهودها خلال عطلة نهاية الأسبوع، اليوم الجمعة، نظرا لتوافد آلاف المواطنين منذ الساعات الأولى من الصباح.
 
حيث تم تزويد الشاطئ بعدد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين، و 4 نقاط للإسعاف، إلى جانب 33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة إلى تزويده بالمعدات البحرية ومبانى إدارية تقدم جميع الخدمات، وكذلك فرق الإنقاذ المنتشرة بطول الشاطئ منذ بداية النهار حتى غروب الشمس، فيما نجحت الفرق فى إنقاذ 43 حالة من الغرق وتسليم 107 طفل تائه إلى ذويهم.
 
وأطلقت مديرية الصحة بدمياط عيادة متنقلة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بالشاطئ، وذلك ضمن حملة "طرق الأبواب"، ضمن جهود الدولة للحد من انتشار الفيروس، للحفاظ على صحة المواطنين.

 


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