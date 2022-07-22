إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بطريق السويس - عيون موسى

فريق المحافظات

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بطريق السويس - عيون موسي باتجاه رأس سدر وجنوب سيناء .

تلقى الدكتور اسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، إشارة من غرفة العمليات تفيد وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق السويس - عيون موسى.

على الفور تم توجيه سيارات الاسعاف الي موقع الحادث، حيث تبين إصابة كل من هبه محمد حمدي ويارا ايمن احمد وايمن احمد احمد واياد ايمن احمد وادم ايمن احمد الهادي وساره عصام عبده وكينزي ايمن احمد.



تم نقل المصابين الى مستشفى السويس العام حيث تباين اصابتهم ما بين كسور وجروح وسحاجات ، وأشرف الدكتور احمد نوح مدير مستشفى السويس العام على علاج المصابين وتسكينهم في الأقسام العلاجية.

