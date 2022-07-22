إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل أعلى محور سمالوط في شمال محافظة المنيا، صباح اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين للمستشفي لتلقى العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن ورود بلاغ من مركز شرطة سمالوط شرق، بوقوع حادث تصادم أعلى محور سمالوط بين سيارة ميكروباص رقم "8253 ي.ط.ن" وتروسيكل بدون لوحات معدنية، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 سيدات، وتراوحت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور مضاعفة بأماكن متفرقة واشتباه ما بعد الإرتجاج وتم نقلهم لمستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.



وتم تحرير محضر بالحادث، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسير الحركة بمحور سمالوط، وتقرر التحفظ علي الميكروباص والتروسيكل تحت تصرف النيابة العامة، وأفادت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة إصطدام تروسيكل بدون لوحات معدنية بالسيارة الميكروباص من الخلف أعلي محور سمالوط بالقرب من منزل قرية السريرية.

