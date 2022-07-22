إصابة فران على يد "مسجلين خطر" بقليوب بجروح متفرقة وشظايا بسبب خلافات

القليوبية إبراهيم سالم

أصيب فران بجروح متفرقة بالجسم وشظايا خرطوش على يد عاطلين، مسجلين خطر، بمنطقة قليوب البلد دائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك لوجود خلافات بين المتهمين وبين شقيق المجني عليه، جرى نقل المصاب لمستشفي قليوب التخصصي، وتمكن رجال المباحث بقسم قليوب من ضبط المتهمين، وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي باستقبال شخص مصاب بعدة جروح قطعية بالرأس وكسر بالكوع وجروح متفرقة بالجسم وكذلك شظايا خرطوش بمناطق متفرقة.



على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير "ع م ع"، 21 سنة، فران، مقيم دائرة القسم، بمنطقة سيدي عبد الرحمن قام كلا من "إ إ م"، عاطل، وشهرته "الحداد"، 42 سنة، مسجل خطر، سبق اتهامه في 10 قضايا، و"ع م ع"، 22 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضيتين، بالتعدي عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية وسلاح نارى "فرد خرطوش"، وأحدثا إصابته المشار إليه، وذلك بسبب وجود خلافات بين المتهمين وبين شقيقه "ع م ع".



وتمكن رجال المباحث بالقسم من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وبإرشادهما تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.