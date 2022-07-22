إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية الزقازيق

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب رجل وفتاة بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق الإسماعيلية الزقازيق دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، لإسعافهما ورعايتهما طبيا.



تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من إدارة تأمين الطرق يفيد انقلاب سيارة رقم 5493 ط. ل ط على طريق الإسماعيلية الزقازيق.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من عزة خالد أحمد 24عام مقيمة في الصالحية شرقية وأصيبت بكدمات وسحجات بالجسم، ومصطفى محمد إبراهيم 27 عاما مقيم بنفس العنوان وأصيب باشتباه كسر بالساعد الأيسر وكدمات وسحجات بالجسم.



على الفور تم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافهما ورعايتهما طبيًا، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لتتولى التحقيق.





