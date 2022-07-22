إصابة شخصين بحادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بطريق بنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق بنها ميت برة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، إصابة شخصين بحادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكي، جرى نقل المصابين لمستشفي بنها التعليمي، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق بعد تجنيب السيارة والدراجة النارية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بطريق بنها ميت برة دائرة مركز شرطة بنها.

علي الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بطريق بنها ميت برة بعد قرية دملو دائرة مركز شرطة بنها، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين جرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمي، وجرى رفع آثار الحادث وتجنيب السيارة والدراجة النارية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.