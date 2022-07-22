إصابة سيدة بحروق بسبب تسريب غاز من أسطوانة داخل مطبخ مسكنها بالدقهلية

فريق المحافظات

أصيبت سيدة في العقد الخامس من عمرها بحروق متفرقة في الجسد، نتيجة اشتعال النيران بسبب تسريب من أسطوانة الغاز الخاصة بمنزلها فى الدقهلية أثناء طهي الطعام.



تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مقدم فتحي هاشم مأمور مركز شرطة منية النصر بوجود بلاغ من إدارة المستشفيات يفيد وصول سيدة بها آثار حروق متفرقة بالجسد.



وبالانتقال والتحري تبين وصول سماح محمد محمود سليمان 44 عاما، مقيمة قرية برمبال القديمة دائرة المركز مصابة بحروق من الدرجات الثلاثة بمنطقة الوجة والصدر واليدين وحالتها العامة غير مستقرة، وتم وضعها تحت الملاحظه بالمستشفي لتلقي الرعاية الصحية.



وبسؤال الزوج الدسوقي محمد السيد حسن بدوي مواليد 1992، فلاح مقيم نفس العنوان، أقر بأن سبب الحريق تسرب غاز من إسطوانة الغاز الخاصة بالمنزل تسبب في إصابتها، تم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 3353 لسنة 2022 إداري منية النصر، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



