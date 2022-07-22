إزالة 5 مبانى مخالفة على الأراضى الزراعية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال رئاسة مركز ومدينة البياضية برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس المدينة، حملات مكثفة لإزالة التعديات والمبانى المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ قرارات الإزالة سواء التعديات على أراضي الدولة أو الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة، أو مخالفات البناء والتصدى لجميع انواع المخالفات بكل حزم.

ويقول وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، أنه بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر على مدار الـ24 ساعة الماضية، تم إستمرار الحملات والمرور الدورى وأسفر المرور المشكل بلجنة برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، وجمال مرعزى سكرتير المركز، حيث خرجت حملة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد (5) قرارات إزالة وتصحيح أعمال وتعدي ومخالفة أعمال وبناء مخالف وتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة على مساحة ( 1485 م2)، حيث تم تنفيذ 2 قرار يوم الأربعاء، ويوم الخميس 3 قرارات بمساحة (305م2)، وتمت جميع الإزالات حتى مستوى سطح الأرض.

وأضاف رئيس مركز ومدينة البياضية، فى بيان صحفى، أنه تم ذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء خالد عبد الحميد مساعد الوزير مدير أمن الأقصر، وبمشاركة اللواء محمد الراوى مساعد مدير الأمن، والرائد مصطفى فكرى نائب مأمور مركز الشرطة، والنقيب محمد زكريا رئيس مباحث المركز، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة إدارة حماية الأراضي ومدير الإدارة الزراعية وبمعاونة الحملة الميكانيكية للمدينة، ومشرفي الإدارة الهندسية بمجلس مدينة البياضية.











