أوقاف الإسماعيلية تفتتح 3 مساجد بتكلفة 8 ملايين جنيه بالجهود الذاتية

الإسماعيلية- صبرى غانم

افتتحت مديرية أوقاف الإسماعيلية اليوم الجمعة، 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد والصيانة بتكلفة 8 ملايين جنيه بالجهود الذاتية، منهم مسجدين بالتل الكبير إحلال وتجديد بتكلفة 6 ملايين جنيه ومسجد بالقنطرة غرب صيانة بتكلفة 2 مليون جنيه، ومسجدى التل الكبير هما مسجد عمر بن الخطاب بالعهدة إحلال وتجديد على مساحة 200 متر بتكلفة 2 مليون جنيه بالجهود الذاتية ، ومسجد الرحمن بالمحطة على مساحة 500 متر إحلال وتجديد بتكلفة 4 ملايين جنيه بالجهود الذاتية، وفى القنطرة غرب مسجد الحداد على مساحة 300 متر صيانة بتكلفة 2 مليون جنيه جهود ذاتية.

وأناب الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية فضيلة الشيخ السيد عطية مدير ادارة المتابعة بالمديرية لافتتاح مسجد الحداد ، بمدينة القنطرة غرب، بشارع الجيش ، المسجد على مساحة 300 متر تقريبا ،والمسجد تم بناءه بالجهود الذاتية ، وبتكلفة اجمالية 2 مليون جنيه ، المسجد تم تجديده كان يسمى مسجد بلال بن رباح سابقا ، الحداد حاليا ،يعتبر إضافة جديدة وعظيمة لمساجد مركز ومدينة القنطرة غرب.



بحضور فضيلة الشيخ مجدي عاشور مدير أوقاف القنطره غرب،والشيخ شريف خلف ، والشيخ محمد عبدالمعطي، والشيخ احمد عبدالمجيد .

وأعلنت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة عن إفتتاح 13 مسجدًا، منها 10 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 /7 /2022م حتى تاريخه 49 مسجدًا، منها 40 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 9 مساجد صيانة وتطويرًا.





افتتاح مسجد الحداد بالقنطرة غرب (1)



افتتاح مسجد الحداد بالقنطرة غرب (2)



افتتاح مسجد الحداد بالقنطرة غرب (3)



افتتاح مسجد الحداد بالقنطرة غرب (4)



جانب من افتتاح المسجد (1)



جانب من افتتاح المسجد (2)



جانب من افتتاح المسجد (3)



جانب من افتتاح المسجد (4)



جانب من افتتاح المسجد (5)



