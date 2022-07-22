أمن الجيزة يكثف جهوده لكشف ملابسات مصرع الدكتورة سميرة عزت بـ6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات في حادث مصرع الدكتورة سميرة عزت، الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية، خلال عملها بإحدى شركات الأدوية بمدينة 6 أكتوبر، والتي لقيت مصرعها نتيجة تحرك كابينة مصعد الشركة خلال محاولتها استقلاله.

وتنتظر جهات التحقيق المختصة، تقرير اللجنة الفنية التي تم تشكيلها لمعاينة المصعد، وتحديد سبب العطل، ومدى وجود شبهة إهمال تسبب في الحادث من عدمه.

كما استمع رجال المباحث لأقوال فني الصيانة المسئول عن المصعد، والذي أكد أنه تم استدعاءه لصيانة المصعد، وتأكد من صلاحيته للعمل، واستقل الكابينة، وطلب من الضحية الدخول، إلا أن المصعد تحرك بها فجأة، مما أسفر عن مصرعها.

وذكر فني الصيانة أنه أصيب بيده نتيجة محاولته إيقاف كابينة المصعد، ونفى إهماله في صيانة المصعد.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن الدكتورة سميرة عزت، خلال محاولتها استقلال مصعد الشركة، فوجئت به معطلا، فتم الاستعانة بعامل الصيانة الخاص بالمصعد، والذي أكد لها أنه تم إصلاح العطل، حيث دخل إلى كابينة المصعد، وطلب منها الدخول، وخلال استقلالها المصعد تحركت الكابينة فجأة، مما أسفر عن اصطدامها بالحائط لتلقى مصرعها متأثرة بإصابات لحقت بها.

وكشفت تحريات المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أن عامل الصيانة أصيب بيده، نتيجة محاولته إيقاف المصعد.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغا بمصرع الدكتورة سميرة عزت، الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية، أثناء عملها بإحدى شركات الأدوية الشهيرة.

انتقل المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر إلى مكان الحادث، وتبين أن الضحية خلال محاولتها استقلال المصعد تحرك بها، مما أسفر عن مصرعها.

تم ضبط عامل الصيانة المسؤل عن المصعد، والاستماع لأقوال عدد من العاملين بالشركة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.