أسماء المصابين الـ10 بحالات تسمم فى قرية رفاعة بقنا

قنا - صابر سعيد

أصيب 10 أشخاص، اليوم الجمعة، بحالة تسمم بقرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط شمال قنا.

تلقي اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقي إخطارا يفيد إصابة 10 أشخاص من بينهم 5 أطفال بقرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط شمالي محافظة قنا.

وأسفرت الحادثة عن إصابة خلف محفوظ عبدالعال 60 سنة وابنائه هبة 22 سنة وعبير 20 عاما، ومحمد 14 شهر، وهناء 25 سنة ولمياء 9 سنوات، وحسنا على محفوظ 22 سنة، وجنة كمال أحمد، 3 سنوات وشقيقيها عبد الله 7 سنوات ولمياء 9 سنوات، بحالة تسمم ويجرى إسعافهم داخل مستشفى فرشوط.

وكشفت التحريات الأولية، بمديرية أمن قنا، إن المصابين تناولوا وجبة غذائية فاسدة أثناء حضورهم حفل زفاف في مركز فرشوط.

تم نقل المصابين لمستشفى فرشوط المركزى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.