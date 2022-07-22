أخبار مصر.. طقس شديد الحرارة غدا ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها طقس الغد الذى سيكون شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى حيث تسجل القاهرة 36 درجة وأسوان 42.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

رسائل القمة بين الرئيس السيسى وماكرون فى الإليزيه.. إنفوجراف

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الجمعة، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.

الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعى.. إنفوجراف

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 22 يوليو 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

المطرب الأمريكى الشهير جون ليجند وأسرته يزورون الأهرامات.. صور

استضافت منطقة أهرامات الجيزة، منذ قليل، المطرب الأمريكي المشهور جون ليچند وأسرته، والذين حرصوا على زيارة المنطقة قبل توجههم إلى الساحل الشمالي لإحياء الحفل الخاص به مساء اليوم بإحدى القرى هناك.

الرئيس السيسى عن أزمة أوكرانيا: نرى أهمية إبقاء الباب مفتوحاً أمام الحوار

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.

البنك المركزى الروسى يخفض سعر الفائدة 1.5%

أصدر البنك المركزي الروسي قرارا مغايرا للتوقعات التى تفرضها الظروف الحالية، حيث خفض سعر الفائدة بواقع 1.5% إلى مستوى 8% سنوى، جاء ذلك خلال اجتماع للبنك، الجمعة، وفق ما نقلت"سبوتنك" .

موقع Travel Awaits: مصر فى المركز التاسع كأكثر مقصد سياحي شهرة وإقبالا للسفر

نشر موقع " Travel Awaits"- المتخصص في شئون السياحة والسفر- تقريرًا أوضح خلاله أن مصر حصلت على المركز التاسع ضمن القائمة التي أعدها، والتي تضم أكثر 17 مقصداً سياحياً شهرة وإقبالًا من المسافرين حول العالم للسفر إليه خلال عام 2023، وفقًا لحجوزات السفر للعام المقبل لدى منظمي الرحلات الدولية.

أعراض المتحور الجديد لكورونا وكيفية تقليل فرص الإصابة.. فيديو

زيادة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا شهدتها مصر خلال الأيام الماضية بسبب متحور أوميكرون الجديد، وتتمثل الأعراض التى تظهر على المصابين فى ارتفاع فى حرارة الجسم لمدة من 24 إلى 48 ساعة وتصل إلى فوق 38.6 درجة مئوية مع ألم فى الحلق.

طقس شديد الحرارة غدا ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 42

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس شديد الحرارة، رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

تنسيق الجامعات 2022.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات بالكليات

أعد المركز الإعلامى بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، س و ج حول اختبارات القدرات لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية لعام 2022

الملك سلمان يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة يوليو المجيدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى 23 يوليو.وفق"واس" .

زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

تقرر منح النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل (زيارة استثنائية) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24/7/2022 حتى يوم الخميس الموافق 28/7/2022 .

أخبار مصر.. تنسيق الجامعات2022.. تسجيل رغبات حجز اختبارات القدرات 25 يوليو

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها بدء تسجيل الرغبات لحجز اختبارات القدرات 25 يوليو بشأن تنسيق الجامعات 2022.

ساديو مانى بعد فوزه بأفضل لاعب أفريقى: لا تتوقف عن الإيمان بنفسك

نشر السنغالي ساديو ماني المحترف في صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني، بعد انتقاله من نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، بعد استلامه جائزة أفضل لاعب افريقي، وعلق ماني على الصورة، "انا فخور جدا، دعني اخبرك بشيء واحد فقط، لا تتوقف عن الايمان بنفسك.. شكراً للجميع للمساعدة في تحقيق احلامي".

رئيس رابطة الدوري البرتغالي: فيريرا وسواريز أظهرا موهبة الكرة البرتغالية

هنأ رئيس رابطة الأندية البرتغالية يهنيء جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك بعد أن حقق الفوز على غريمه التقليدي النادي الأهلي في نهائي كأس مصر وحصل على اللقب بهدفين مقابل هدف وحيد

حصاد الوزارات.. متحدث الكهرباء: التشغيل التجارى لأول محطة نووية على أرض مصر 2030

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزيرة التخطيط: نستهدف هذا العام 1.4 تريليون جنيه استثمارات و5.5% معدل نمو

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الجمعة، تقريرًا حول معطيات ومرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (23/2022)، وذلك ضمن سلسة تقاريرها السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 يوليو 2022 فى مصر

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الجمعة، وفق الأسعار المعلنة من شعبة الذهب في الغرفة التجارية، والتي كشفت استمرار التذبذب في أسعار المعدن الأصفر عالمياً ومحليا نتيجة تطورات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

هل يشهد العالم حلولًا لأزمة الطاقة؟.. رهان على منطقة الخليج فى التخفيف من حدتها.. السعودية ترفع الطاقة الإنتاجية من النفط لـ13 مليون برميل يوميا.. الوصول للحد الأقصى عام2027.. وترقب لاجتماع أوبك+أغسطس المقبل

لا يزال العالم يلهث وراء حلول عاجلة لأزمة الطاقة التى تزداد صعوبة يوما تلو الآخر ما أدى إلى قفزات متتالية فى أسعار البنزين والديزل فى دول العالم المختلفة خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث تكافح المصافي لتعويض خسارة النفط الروسي والمنتجات البترولية الأخرى جراء العقوبات المفروضة على موسكو بعد غزو أوكرانيا، وباتت أوربا تتطلع إلى مناطق مثل الشرق الأوسط لاستبدال الشحنات القليلة عبر المحيط الأطلسي.

قمة السيسى وماكرون بقصر الإليزيه.. التأكيد على ضرورة تسوية الأزمات من خلال الحلول السياسية.. وإشادة بجهود القاهرة لإحياء السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. وأهمية إبقاء الباب مفتوحا للحوار بأزمة أوكرانيا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.

"دراجتك حياتك" مبادرة شبابية لدعم السياحة الداخلية والريفية والتعريف بالمشاريع القومية.. انطلقت من قرية كوم النور بالدقهلية وطافت جميع الجمهورية.. تهدف إلى نشر ثقافة ركوب الدراجات وتعريف الشباب بحضارة بلدهم

من شمال مصر إلى جنوبها، شباب يستقلون دراجاتهم، يطوفون محافظاتها ومدنها وقراها، وبكاميراتهم يوثقون مغامراتهم ورحلاتهم، فيظهرون بلمساتهم ورؤيتهم جمال الريف المصري وتفاصيله الخلابة وحكاياته التي تلمس الروح لتفيض في سحرها وبساطتها، ويروجون لأمكنة تفيض بتاريخ الماضي وتراثه، ومناطق منسية لم تكتشف بعد ولم يتم التعرف على أهميتها السياحية، رافعين شعار "مصر فيها حاجة حلوة".

تعرف على تشخيص إصابة محمد شريف ومدة غيابه عن الأهلى

أثبتت الفحوصات الأولية التي خضع لها محمد شريف مهاجم الأهلي إصابته بمزق في العضلة الضامة بعد خروجه من مباراة القمة أمس بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

فيتوريا يطير للبرتغال ويعود أول أغسطس المقبل

غادر جهاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا القاهرة ، اليوم الجمعة ، عائدا للبرتغال بعد متابعته مباراة نهائي كأس مصر التي توج بها فريق الزمالك على حساب النادي الاهلي بنتيجة 2/1 ، على أن يعود المدير الفني للقاهرة أول أغسطس المقبل لحضور مباريات الدوري ومتابعة الفرق .

اوناجم يغادر القاهرة عقب جمع متعلقاته من الزمالك

غادر المغربي محمد اوناجم لاعب الزمالك، القاهرة منذ قليل عقب جمع متعلقاته كاملة من النادي، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وتم الاتفاق بين الزمالك واللاعب علي عدم تجديد تعاقده.