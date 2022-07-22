أخبار مصر.. تنسيق الجامعات2022.. تسجيل رغبات حجز اختبارات القدرات25 يوليو

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها بدء تسجيل الرغبات لحجز اختبارات القدرات 25 يوليو بشأن تنسيق الجامعات 2022.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

قالت موفدة قناة إكسترا نيوز إلى باريس، إن مباحثات القمة بدأت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه قبل قليل.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، قصر الإليزيه، حيث كان فى استقباله الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون.

أكدت وزارة المالية، أن ٧٥٪ من العاملين بالدولة انتهوا من تفعيل بطاقات الدفع الوطنية الحكومية المطورة «ميزة» الخاصة بهم، وأنها جاهزة لصرف جميع مستحقاتهم المالية من مرتبات وغيرها، داعية باقى العاملين إلى تفعيل بطاقاتهم الحكومية المطورة عبر التواصل مع البنوك المختصة التى أصدرت البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقاتهم؛ وذلك حتى يتسنى لهم الاستفادة مما توفره كروت «ميزة» من مزايا؛ باعتبارها أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، ذات علامة تجارية وطنية تحقق أقصى درجات التأمين، وأحد أهم أدوات التحول إلى الاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالي فى «الجمهورية الجديدة»؛ بما يسهم فى تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمحـور 26 يوليو الجديد (كوبرى تقاطع محور 26 يوليو وصولاً الى شارع أحمد عرابي مرورا بأعلى منطقة البراجيل)، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير واستحداث شبكة الطرق بنطاق محافظة الجيزة ومناطق غرب القاهرة الكبرى، سيتم تنفيذ غلق گلی بشارع رقم (2) دائرة حي شمال الجيزة أمام حركة المرور تحديداً بداية من تقاطعه مع شارع خلف حديقة سفاري بارك حتى شارع المطار (فقط) لمسافة مايقرب من (100 متر) حتى يتثنى للشركة المنفذة استلام موقع الأعمال والبدء في انشاء الاعمدة والقواعد الخرسانية الخاصة بالكوبرى المشار إليه وذلك لمدة (45 يوما) ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 22/7/2022 وحتى يوم الأحد الموافق 4/9/2022.

أكدت وزارة التعليم العالى، أنه لطلاب شهادة الثانوية العامة لهذا العام 2022، وفى ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2022، بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك فى ضوء الجدول الزمنى لأعمال مكتب التنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2022 .

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بضم العامين الدراسيين للصفوف الخامس والسادس الابتدائي في عام واحد وفقاً لنظام التعليم الجديد، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن غداً السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ إعطاء وزير الكهرباء إشارة بدء الإنشاءات الرئيسة لمحطة الضبعة للطاقة النووية يرد ردا قويا وقاطعا وقويا على كل المشككين في المشروع، لاسيما وأن هذا الأمر يعبر أيضا عن اهتمام مصر بالطاقة النظيفة على مستوى العالم، كما أن المشروع لن يكون آخر مشروعات الدولة في الطاقة النووية، لكنه سيكون بداية المشروعات النووية على أرض مصر.

شهدت إيرادات قناة السويس ارتفاعًا غير مسبوق بنسبة تصل لـ20.7% لتسجل حوالى 7 مليارات دولار، وذلك مقارنة بنحو 5.8 مليارات دولار في 2020/2021، وذلك وفق ما أعلنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات عن فتح باب تسجيل وحجز الرغبات بداية من 25 يوليو وحتى يوم 6 أغسطس المقبل ز

قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجولة تفقدية داخل مصنع شركة فيفو الجديد لتكنولوجيا الاتصالات المتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، والذي تم إنشاؤه على مساحة 11 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بنحو 20 مليون دولار تصل إلى 30 مليون خلال عام، ويسهم المصنع في توفير 1500 فرصة عمل خلال عام، ويستخدم أحدث التقنيات العالمية في خطوط انتاج وأجهزة التركيب السطحي والتجميع والمعايرة والاختبار.

حدد الجهاز المركزى للتعمير، يوم الاحد المقبل ، موعدا لطرح كراسات شروط حجز 127 وحدة سكنية جاهزة للاستلام، كاملة التشطيب والمرافق، بمساحات مختلفة، نموذج "عصفور الجنة"، بالقطعة 75 جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، وذلك للبيع بتيسيرات كبيرة فى السداد.

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة، استهدفت كل صور الخروج عن القانون، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أسفرت خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، فى ضوء الجدول الزمنى لأعمال مكتب التنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2022 .

حذرت وزارة الصحة مـن استخدام حقنـة البرد المستخدمة في علاج نزلات البرد والتي يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج البرد، موضحة أن تلك الحقنة تتكون من ثلاث مكونات هي مضاد حيوي، كورتيزون، مسكن للآلام، ومن أضرار حقنة البرد أنها تحتوي على المضادات الحيوية، والتي لا تعالج نزلات البرد؛ كونها عدوى فيروسية، إنما تستخدم لعلاج العدوى البكتيرية، والإفراط في استخدامها يجعل الجسم مقاوما لها على المدى البعيد.

يستمر موقع "دعم مصر" فى تلقى طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم التليفون المحمول، حتى نهاية شهر يوليو الجاري، كما يتم التسجيل أيضا عبر بوابة مصر الرقمية، مجانا شريطة أن يكون الرقم مسجل باسم صاحب البطاقة "رب الأسرة" مع عدم تقديم أي مستند يثبت ملكية التليفون.

أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا صفحة مباراة الأهلى التى أقيمت مساء أمس الخميس على استاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر.

جاء إعلان المغربى أشرف بن شرقى جناح فريق الكرة الأول بنادى الزمالك رحيله رسميا عن القلعة البيضاء بعدما توج ببطولة كأس مصر على حساب الأهلى ليسدل الستار على رحلة ذهبية مع الفارس الأبيض.

يخضع بيرسي تاو جناح الأهلي لاختبار طبي خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل تحديد موقفه النهائي من اللحاق بمباراة فريقه ضد الجونة يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري، لاسيما بعدما اشتكى اللاعب من شد في العضلة الأمامية وغاب عن الأهلي لفترة طويلة.

انضم المصرى الشاب سيف عشماوى إلى نادى سيلتا فيجو الإسبانى ضمن فريق الشباب بالنادى، قادما من نادى ليونيسا الإسبانى الذى يلعب فى دورى الدرجة الثانية بعد أن قدم مستويات كبيرة معه.

تحدث النجم السنغالى ساديو مانى لاعب فريق بايرن ميونخ الحالى، عن علاقته بالنجم المصرى محمد صلاح، وذلك بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا عن عام 2022 على حساب نجم ليفربول.

أقيمت أمس الخميس 21 - 7 - 2022 عدد كبير من المباريات الودية، أبرزها مواجهة الزمالك والأهلى فى نهائي كأس مصر موسم 2020 - 2021، بالإضافة إلى مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد.