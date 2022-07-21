سوهاج محمود مقبول

خصصت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى مبلغ 260 مليون جنيه خلال خطة عام 2022/2023 وذلك لإستكمال الأعمال الجارى تنفيذها وذلك فى طار تحويل محطتى معالجة صرف صحى سوهاج غرب والكولا من المعالجة الثنائية الى المعالجة الثلاثية صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.



وأضاف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أن الإنتهاء من الأعمال المنفذة يساهم فى الانتهاء من التحويل للمعالجة الثلاثية ومطابقة السيب النهائى وإستكمال جميع المهمات بالمحطة.



ومن جانبه أشار المهندس أبو ضيف محمد أحمد رئيس وحدة تنفيذ المشروعات أن محطة معالجة سوهاج غرب تبلغ طاقتها التصميمية 50 الف متر مكعب لكل يوم وأنه تم صرف المياه المعالجة الثلاثية من محطة التوسعات بطاقة تصميمية 28 ألف متر لكل يوم على مصرف سوهاج العمومى وأنه جارى أعمال التأهيل لمحطة المعالجة القديمة بطاقة 22 ألف متر مكعب لكل يوم للوصول إلى إجمالى 50 ألف متر مكعب يوم كما أن تم الإنتهاء من أعمال المعالجة الثلاثية بمحطة صرف صحى الكولا والتى تبلغ طاقتها التصميمية 55 الف متر مكعب لكل يوم وأنه جارى الإنتهاء من أعمال خط السيب النهائى لتصريف المياه المعالجة ثلاثياً الى مفيض ترعة نجع حمادى.



260 مليون جنيه لإستكمال أعمال محطتى المعالجة الثلاثية بسوهاج غرب والكولا (1)



260 مليون جنيه لإستكمال أعمال محطتى المعالجة الثلاثية بسوهاج غرب والكولا (2)



260 مليون جنيه لإستكمال أعمال محطتى المعالجة الثلاثية بسوهاج غرب والكولا (3)



260 مليون جنيه لإستكمال أعمال محطتى المعالجة الثلاثية بسوهاج غرب والكولا (4)



260 مليون جنيه لإستكمال أعمال محطتى المعالجة الثلاثية بسوهاج غرب والكولا (5)









