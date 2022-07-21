وكيل تعليم دمياط يكرم اللجنة الثلاثية وغرفة عمليات الثانوية العامة.. صور

كرم الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اللجنة الثانوية للثانوية العامة برئاسة كمال نعناع وغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، لجهودهم المبذولة لخروج امتحانات الثانوية العامة بالمستوى المتميز والمشرف لتعليم دمياط.
وقدم خلف الشكر والتقدير والامتنان لكل من ساهم وساعد في خروج الامتحانات بالشكل الأمثل والمشرف لتعليم دمياط.
واختتمت، اليوم الخميس، مديرية التربية والتعليم بدمياط، امتحانات شهادة الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية.
وأدى طلاب الشعبة العلمية امتحان الأحياء والاستاتيكا والشعبة الأدبية امتحان الفلسفة والمنطق ومادة الإحصاء للطلاب المكفوفين.
وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، انه قيد في امتحانات اليوم 11 ألفا و773 طالبا وطالبة، وتغيب عن أداء الامتحان 58 طالبا وطالبة، وسارت العملية الامتحانية بجميع لجان المحافظة بهدوء ويسر ولم تتلق الغرفة أية شكاوى خاصة بانضباط اللجان.
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