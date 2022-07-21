وسائل إعلام: إعادة ضخ الغاز الروسى إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1"

وقالت أورسولا - فى مؤتمر صحفى عقد الأربعاء، في بروكسل - "سواء قامت روسيا بقطع إمدادات الطاقة بشكل جزئي أو كلي، يتعين على أوروبا أن تكون مستعدة"، مشيرة إلى أن العديد من الدول قامت بالفعل باتخاذ إجراءات لتقليل اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية، حيث تم بناء مخزن مشترك للغاز تم ملؤه بحوالي 64 % .

وأضافت: أنه تم إنشاء منصة مشتركة لشراء الطاقة تابعة للاتحاد الأوروبي، كما تم اقتراح خطة طوارئ لتأمين إمدادات الغاز تنقسم إلى شقين، الشق الأول يتمثل في زيادة الاعتماد على مصادر موثوقة أخرى للحصول على إمدادات الطاقة، والشق الثاني يتمثل في تقليل الاستخدام الكلى للغاز.

وأوضحت أنه بالنسبة للشق الأول، فقد تم بالفعل العمل على زيادة مصادر إمدادات الطاقة منذ شهر يناير الماضي، حيث تم إبرام اتفاقيات مع عدة دول من بينها قطر ودول الخليج والجزائر، كما تم توقيع اتفاقيتي تفاهم مع مصر وأذربيجان، إلى جانب العمل على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث أنها مصدر نظيف للطاقة.