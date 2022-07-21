اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 يوليه 2022 07:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية المجر: لن نستطيع تلبية احتياجاتنا من الغاز بدون روسيا

الخميس، 21 يوليه 2022 06:11 م
وزير خارجية المجر: لن نستطيع تلبية احتياجاتنا من الغاز بدون روسيا النفط -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير خارجية المجر، بيتر سييارتو، إن بلاده لن تستطيع تلبية احتياجاتها من الغاز بدون روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، صرحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن واقع اليوم هو تعدد الأقطاب، حيث تمثل موسكو وشركائها في "بريكس" بديلا عن النظام العالمي الغربي "القائم على القواعد".

 

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لها اليوم الخميس، 21 يوليو، حيث تابعت: "يحاول المسؤولون الأمريكيون في الأيام الأخيرة، وكأنهم يقنعون الجميع، وربما في البداية أنفسهم، أن روسيا في (عزلة تامة) ومنفصلة عن (بقية العالم). إلا أنهم، وإذا كانوا يعتبرون أنفسهم (بقية العالم)، فإن العزلة في حقيقة الأمر هي العزلة الذاتية لواشنطن وبروكسل ولندن".

 

وأشارت زاخاروفا إلى أن الدول التابعة للولايات المتحدة الأمريكية بالفعل مستعدة لدعم أي مغامرة لواشنطن، لكن، والحديث لزاخاروفا، "إذا نظرنا للأمور بعقلانية، فإن معظم دول العالم لا تدعم العقوبات المناهضة لروسيا، وتسعى للحفاظ على علاقات طبيعية معها".


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة