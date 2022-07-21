وزير الزراعة يتفقد تطوير مركز التلقيح الاصطناعى بالعامرية

كتبت أسماء نصار

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فى ثالث جولاته اليوم لتفقد بعض مشروعات الإنتاج الحيواني في محافظتي البحيرة والإسكندرية.

وقال القصير إن ذلك يأتي فى اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات عالية الجودة والإنتاجية من خلال نشر ثقافة التلقيح الاصطناعي.

وأضاف أنه تم تطوير المركز بزيادة عدد الطلائق من 36 إلى 48 وتطوير المعمل الحالى وإنشاء معمل جديد ومركز تدريب لنشر الثقافة.

وأشار إلى أن خطة الوزارة هي التوسع فى التحسين الوراثى للثروة الحيوانية، حيث تم تطوير مركز التلقيح الصناعى التابع لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة وذلك بزيادة كفاءته الإنتاجية، حيث تم إنشاء 51 بوكس جديد للطلائق وزيادة قدرة المركز لتصل إلى 11 بوكس طلائق، وزير الزراعة وجه بتغطية كافة مناطق الجمهورية بمراكز التلقيح الأمر الذي يسهم في زيادة وتنمية الثروة الحيوانية.

ومن ناحيته، أوضح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية أن مركز التلقيح الاصطناعي يقوم أيضا بتدريب المربين على التلقيح الاصطناعي وكذلك المزارعين والشباب المقيمين بقري شباب الخريجيين وتسليمهم الاداوات الخاصة بالتلقيح الصناعى مجانا وإمدادهم بجرعات السائل المنوي المجمد والنيتروجين السائل ومستلزمات التشغيل بأسعار مخفضة وذلك لمساعدتهم علي نشر ثقافة التلقيح الاصطناعى.