وأضافت - فى تصريح خاص لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اذاعه اليوم الخميس، أن الحكومة تفعل كل ما فى وسعها لمساندة أوكرانيا فى الحرب، حيث قادت بريطانيا التحالف الدولى فى إرسال الأسلحة وفرض العقوبات، مشددة على أنها لا تؤيد التدخل المباشر للقوات البريطانية.

وأقرت تروس بأنها اخطأت حينما عارضت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، قائلة "كنت مخطئة وأنا على استعداد للاعتراف بأننى كنت مخطئة.. ونحن بحاجة الآن إلى إطلاق العنان للاستثمار فى بلدنا، نحتاج إلى إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبى من دفاتر قوانيننا وأن نجذب المزيد من الأموال إلى الأعمال التجارية".