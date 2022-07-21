وزيرة الصناعة: نسعى لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى وإزالة كافة الحواجز الجمركية

كتب إسلام سعيد

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وإزالة كافة الحواجز الجمركية وغير الجمركية وبما يسهم في انسياب حركة التجارة البينية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمنطقة العربية، مشيرةً الى الدور الهام لجامعة الدول العربية في دعم العمل العربي المشترك للاستفادة من الفرص والمقومات الكبيرة للدول العربية ومواجهة تداعيات المتغيرات الاقتصادية الاقليمية والعالمية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي القتها نيابة عنها الدكتورة دينا محمود وكيل وزارة التجارة والصناعة في افتتاح أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والتى ترأس مصر دورتها الحالية، وشارك فى الاجتماع من الجامعة العربية كل من السفيرة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية والسفير مبارك الهاجرى الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية الى جانب عدد من الوزراء وكذا رؤساء واعضاء وفود الدول العربية.

وقالت الوزيرة إن أعمال المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى الدورة غير العادية للمجلس تناقش العديد من الموضوعات الهامة للإعداد والتحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي المقرر رفعه الي مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الحادية والثلاثون بالجزائر الشقيق في نوفمبر 2022.

وأشارت جامع إلى ضرورة الخروج بقرارات تتعلق بموضوعات استراتيجية للعمل العربي المشترك وقابلة للترجمة الى عمل ملموس على ارض الواقع،ومنها الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ومجال التنمية الزراعية العربية المستدامة والاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة وغيرها من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي ترفع ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وأوضحت الوزيرة أن التحديات الأخيرة التي شهدتها الساحة العالمية ومن ضمنها المنطقة العربية من انتشار جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية، ساهمت في انخفاض حجم التجارة البينية العربية وهو الأمر الذي يؤكد أهمية اتخاذ قرارات إيجابية لدفع عملية التكامل الاقتصادى العربى بما يحقق الرفاهية والرخاء للمواطن العربى، معربة عن ثقتها الكبيرة في نجاح هذه الدورة والخروج بنتائج حقيقية وقرارات عملية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.