وزيرة البيئة تتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ وتجهيزات المنطقة الخضراء لـcop27

كتبت منال العيسوى

تتفقد الدكتورة ياسمين فؤاد، قاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ خلال زيارتها اليوم الخميس لمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة الأوضاع البيئية وبحث سبل الاستثمار البيئى، والأعمال التي تتم تجهيزا لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لاتفاقية تغير المناخ الـ" cop27 "، كما تتفقد أيضا وزيرة البيئة حديقة السلام التي تستضيف المنطقة الخضراء فى فاعليات المؤتمر الذى سيعقد فى الفترة من 6 الى 18نوفمبر المقبل.

جدير بالذكر أنه تتضمن الجولة أيضا عددا من أعمال تطوير مركز الزوار والخدمات المقدمة فى محمية رأس محمد، ومركز تدريب صون الطبيعة و الحديقة المركزية بالإضافة إلى بحث سبل الاستثمار فى المحميات الطبيعية مع بعض المستثمرين بما يتوافق مع طبيعة المحميات وحساسيتها البيئية.