وزيرة البيئة تتفقد أعمال تطوير حديقة السلام بشرم الشيخ.. صور

كتبت منال العيسوى

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بزيارة تفقدية للحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، وذلك فى إطار جولتها لمتابعة الأوضاع البيئية بالمدينة، استعداداً لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 نوفمبر القادم.

وأكدت وزيرة البيئة، أن أعمال تطوير الحديقة المركزية تتم فى إطار بروتوكول التعاون الموقع مع محافظة جنوب سيناء، ضمن خطة تحويل مدينة شرم لمدينة خضراء مستدامة، بالإضافة إلى دعم الجهود الوطنية لحماية البيئة والموارد الطبيعية، والحد من آثار التغيرات المناخية، وصولاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن تطوير الحديقة يأتى أيضاً فى ضوء الاهتمام بجهود التشجير لإحداث التوازن البيئي ومنع التصحر، بإعتبار أن الأشجار تعمل كمصد رئيسي للرياح، كما تعطى روعة وجمالاً للمنطقة المحيطة بها وتحمى الأراضى من أية أضرار بيئية، ولذا فقد تم الاتفاق مع محافظة جنوب سيناء على تقديم الدعم البيئي اللازم لإتمام الأعمال المتعلقة ببروتوكول التعاون الذي سبق توقيعه للقيام بأعمال التطوير بما يحقق المردود البيئي الجيد.

وأضافت وزيرة البيئة أن كافة الأعمال المقامة بالحديقة المركزية تمت وفقاً لمعايير الاستدامة، والاشتراطات البيئية وطبقًا للجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها قبل مؤتمر المناخ القادم cop27.