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وزارة الصحة توجة رسالة للمواطنين حول الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

الخميس، 21 يوليه 2022 10:03 ص
وزارة الصحة توجة رسالة للمواطنين حول الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا
كتب وليد عبد السلام

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وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة للمواطنين شمل مضمونها ضرورة الحصول علي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، مؤكدة أنها تضمن خفض فرص الإصابة بالفيروس، مشيرة إلي أنه يمكن الحصول عليها من الوحدات الصحية.
 
وتناشد وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. 
 
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الصحة

كورونا

لقاح كورونا

الجرعة التنشيطية

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وزارة الصحة

اليوم السابع بلس



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