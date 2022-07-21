نقيب التمريض: خفضنا العجز بالأعداد من 60 ألف إلى 20 ألف خلال عامين

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة كوثر محمود النقيب العام لل تمريض ، عضو مجلس الشيوخ، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على التمريض بالتأمين الصحى الشامل، إنه كان هناك عجز بأعداد التمريض فى المستشفيات يُقدر بـ60 ألف منذ 4 سنوات، إلا أنه تم تخريج نحو 40 ألف ممرض جديد مما ساهم فى خفض نسب العجز لتصل إلى 20 ألف، لافته إلى أنه من المتوقع أن يتم الإنتهاء من مشكلة العجز خلال عامين، خاصة أن الـ20 ألف خريج ليسوا بالكامل يتسلموا أعمالهم، بل دائما هناك نسبة من التسرب.

وأوضحت النقيب العام للتمريض، فى تصريحات خاصة لـ "ليوم السابع": أن العجز فى الأعداد يرجع إلى استمرار تسرب التمريض داخلى وخارجى، الداخلى يتم من المستشفيات الحكومية للعمل فى نظيرتها الخاصة، وذلك لأن فى المستشفيات الحكومية قيمة النوبتجية لعدد ساعات 12 ساعة، تقدر بـ20 جنيه ويصل إلى 12 جنيه بعد الخصومات، فى حين تصل إلى 230 جنيه فى المستشفيات الخاصة، أما الخارجى فهو التسرب للعمل بالدول العربية، مشيرة إلى أنها تواصلت مع وزارة المالية لحل المشكلة بتحسين الأوضاع المالية للتمريض لحل مشكلة التسرب.