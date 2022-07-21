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موسكو: مستعدون لإظهار جوانب العملية فى أوكرانيا بشكل إضافى

الخميس، 21 يوليه 2022 07:40 م
موسكو: مستعدون لإظهار جوانب العملية فى أوكرانيا بشكل إضافى اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا مستعدة لإظهار جوانب العملية في أوكرانيا بشكل إضافي، وتتوقع أن يتفهم الغرب خطر ضخ الأسلحة إلى كييف، وفقا لروسيا اليوم.

قال وزير الخارجية الروسي :نحن مستعدون لإظهار بشكل إضافي جميع الحيثيات، وجميع جوانب الوضع، وكيفية تطوره، وننطلق من حقيقة أن جيراننا الغربيين سوف يفهمون في مرحلة ما النتائج العكسية المطلقة وخطر ضخ أوكرانيا بأنواع حديثة من الأسلحة، وتشجيع النظام الأوكراني على مواصلة الهجمات المسلحة المجنونة على المدنيين ومواطنيهم.

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن موسكو حتى الآن لا ترى سوي انحياز يسيطر على مواقف بروكسل وواشنطن ومعظم العواصم الأوروبية، متابعا: أنه آمل، مع ذلك، أن تجبرهم الحياة على النظر إلى الحقائق بذهن متفتح، والتخلي عن تكتيكات المواجهة واستراتيجياتها المصطنعة، والتعامل مع مشاكلهم الأوروبية.

 


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