اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 يوليه 2022 02:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو: فتح ممريين إنسانيين آمنين لحركة السفن باتجاه البحر الأسود وآزوف

الخميس، 21 يوليه 2022 01:12 ص
موسكو: فتح ممريين إنسانيين آمنين لحركة السفن باتجاه البحر الأسود وآزوف أوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الدفاع الروسية فتح ممريين إنسانيين آمنين لحركة السفن باتجاه البحر الأسود، وبحر آزوف جنوبي أوكرانيا، ودونيتسك، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الممر الإنساني في البحر الأسود سيسمح للسفن بالعبور يوميا من الساعة 08:00 حتى 19:00 بتوقيت موسكو لمغادرة موانئ خيرسون ونيقولاييف وتشرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجني في اتجاه الجنوب الغربي.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن ممر بحر آزوف سيعمل على مدار الساعة، ويمكن للسفن الراسية في ميناء ماريوبول المغادرة عبره باتجاه البحر الأسود.

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة