موسكو: فتح ممريين إنسانيين آمنين لحركة السفن باتجاه البحر الأسود وآزوف

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الدفاع الروسية فتح ممريين إنسانيين آمنين لحركة السفن باتجاه البحر الأسود، وبحر آزوف جنوبي أوكرانيا، ودونيتسك، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الممر الإنساني في البحر الأسود سيسمح للسفن بالعبور يوميا من الساعة 08:00 حتى 19:00 بتوقيت موسكو لمغادرة موانئ خيرسون ونيقولاييف وتشرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجني في اتجاه الجنوب الغربي.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن ممر بحر آزوف سيعمل على مدار الساعة، ويمكن للسفن الراسية في ميناء ماريوبول المغادرة عبره باتجاه البحر الأسود.