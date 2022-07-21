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موسكو: جنود من أوكرانيا تنكروا بالزي العسكري الروسي وسرقوا منازل السكان المحليين

الخميس، 21 يوليه 2022 10:06 م
موسكو: جنود من أوكرانيا تنكروا بالزي العسكري الروسي وسرقوا منازل السكان المحليين الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، أن جنود أوكرانيين تنكروا بالزي العسكري الروسي وسرقوا منازل السكان المحليين في سلافيانسك، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي إن نظام كييف نفذ استفزازا آخرا من أجل تشويه سمعة القوات الروسية، حيث قام جنود أوكرانيون بالتنكر بالزي العسكري الروسي وسرقوا منازل واستخدموا العنف الجسدي ضد المدنيين، وقاموا بتصوير "أعمال النهب" التي يُزعم أن القوات الروسية ارتكبتها.

وتابع رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي: نحذر المجتمع الدولي مقدما من أن سلطات كييف تخطط لنشر هذه الأخبار المزيفة على نطاق واسع في وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية في المستقبل القريب.

 


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