موجز الاقتصاد: تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 972 جنيها للجرام

كتب أحمد حسن

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الخميس 21-7-2022 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها، تراجع أسعار الذهب بواقع 5 جنيهات للجرام، وإعلان غرفة صناعة الحبوب بدء حصاد محصول الأرز الجديد اعتبارا من 15أغسطس المقبل..وغيرها من الأخبار

أسعار الذهب فى مصر تواصل التراجع.. وعيار 21 يسجل 972 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر هبوطا بـ 5 جنيهات عقب تراجع في ختام تعاملات أمس بتسجيل هبوط 3 جنيهات ليصبح إجمالي تراجع الذهب حوالي 8 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 972 جنيها للجرام.

غرفة صناعة الحبوب: بدء حصاد محصول الأرز الجديد اعتبارا من 15أغسطس المقبل

أعلنت غرفة صناعة الحبوب برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد‪ الصناعات المصرية، توافر السلع الغذائية خاصة سلعة الأرز في الأسواق المصرية بكميات كبيرة في ظل حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير المنتجات الغذائية طوال الوقت، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات الغذائية‪ .

البورصة تختتم تعاملات الأسبوع بارتفاع جماعى.. ورأس المال يربح بـ7 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 7.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 622.675 مليار جنيه.

أسعار النفط تسجل 106.19دولار لبرنت.. و102.26دولار للخام الأمريكى

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس،106.19 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 102.26 دولار للبرميل.

الاهتمام الرئاسى بتنمية العلاقات الاقتصادية الدولية أعاد لمصر مكانتها الإقليمية

أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمشاركة في المحافل الاقتصادية الدولية خلق دعما حقيقيا للاقتصاد المصري.

عضو غرفة الصناعات الغذائية: سوق المكملات الغذائية يحقق طفرات غير مسبوقة

كشف الدكتور محمد أنور عضو غرفة الصناعات الغذائية وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية في مصر، أن سوق المكملات الغذائية يحقق طفرة وإقبالا متزايداً محلياً وعالمياً، خصوصاً في أغذية الرياضيين والحوامل وذوي القدرات الخاصة ومرضي الكبد والأطفال.

وزيرة الصناعة: نسعى لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى وإزالة كافة الحواجز الجمركية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وإزالة كافة الحواجز الجمركية وغير الجمركية وبما يسهم في انسياب حركة التجارة البينية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمنطقة العربية

وزير الإسكان يتفقد مشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" بمحافظة القاهرة

عقب تفقده لمشروع "تطوير منطقة سور مجرى العيون"، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفقد الموقف التنفيذي لمشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" بمحافظة القاهرة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الاتحاد الأوروبى يتيح منحة بقيمة 117.9 مليون يورو لدعم موازنة المياه والطاقة

فى إطار التنسيق المستمر والجهود الوطنية المبذولة لسد الفجوة التمويلية وتلبية الاحتياجات الجهات المصرية بالتنسيق مع شركاء التنمية ومن بينهم الاتحاد الأوروبي بما يعزز دعم رؤية الدولة التنموية 2030، فى قطاع المياه والطاقة، قام الاتحاد الاوروبي بتوفير 117.9 مليون يورو كمنحة من الاتحاد الاوروبي لدعم موازنة قطاعى المياه والطاقة لتستفيد منه وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والموارد المائية والرى والمالية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة.

الرقابة المالية تعتمد تعديل النظام الأساسى لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1097 لسنة 2022، بشأن تعديل المادتين رقمي (6،7) من النظام الأساسي لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة.