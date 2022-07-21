منظومة التحول الرقمى لأنشطة قطاع البترول × 11 معلومة

كتبت -مروة الغول

تتضمن استراتيجية قطاع البترول والثروة المعدنية تنفيذ برامج تتعلق بالتحول الرقمي بمختلف أنشطة القطاع، من خلال إنشاء منظومة رقمية متكاملة لتحقيق الترابط المطلوب بين أنشطة القطاع وإتاحة البيانات لدعم سرعة اتخاذ القرارات

وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بالتحول الرقمى وكانت..

1- إطلاق منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية للتسويق للمناطق البترولية عالميا.

2- إنشاء نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP يقوم على تجميع وتحليل البيانات وتطوير نظم المعلومات فى شركات القطاع المختلفة.

3- استخدام البرمجيات في مختلف أنشطة القطاع بهدف التحكم في المنظومة الصناعية وتحليل بيانات الإنتاج لرفع كفاءة أداء في أنشطة القطاع المختلفة.

4- المراقبة والتحكم في تداول وتوزيع المنتجات البترولية بهدف مراقبة عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية الرئيسية.

5- منظومة متابعة كميات الوقود من خلال إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع عناصر منظومة التداول بطريقة إلكترونية لمتابعة كميات الوقود الموزعة بمختلف المحافظات.

6- تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محلياً فى كافة مراحلها بغرض إحكام الرقابة على الكميات المنقولة.

7-تفعيل نظام التتبع الآلى للسيارات الصهريجية GPS.

8- نظام القياس الأوتوماتيكى لمستوى الوقود ATG عن طريق تركيب جهاز بالخزانات الأرضية.

9- استخدام أنظمة متقدمة للتشغيل والتحكم في شبكات الخطوط باستخدام Scada System.

10- إطلاق أول تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول (MOP Stations) للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالوقود السائل والغاز الطبيعى.

11- تحديث البنية التحتية لهيئة الثروة المعدنية والمسح الرقمي للمعلومات الجيولوجية والعمل على إنشاء نظام الكتروني شامل للترخيص بالربط مع خرائط جيولوجية الكترونية تبرز أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة في مصر.