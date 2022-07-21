منح الرئيس السيسى درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بلجراد.. إنفوجراف

في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى العاصمة الصربية بلجراد، منحت اليوم جامعة بلجراد، إحدى أهم المؤسسات التعليمية في صربيا، درجة الدكتوراه الفخرية إلى الرئيس.
وألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة، حيث تضمنت التركيز على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعظيمها، فضلاً عن استعراض محددات السياسة المصرية تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة.
- أعرب عن شكرى وامتنانى الكبيرين لمنحى درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بلجراد العريقة
- تعد جامعة بلجراد الرائدة أكبر وأقدم جامعة فى صربيا وترجع نشأتها لأكثر من 200 عام
- الاعتزاز بالعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين حتى يومنا ونشجع بلادنا فى تحقيق أهدافنا المشتركة
- تغيير المناخ يمثل تهديدا حقيقيا للمجتمع الدولى ويجب التعامل بجدية مع ظاهرة ندرة المياه والتصحر والجفاف
- مصر تؤمن بوحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل حيث سعت إلى التوصل لرؤية مشتركة بينها وبين السودان وإثيوبيا إزاء قضية سد النهضة
- ضرورة التوصل إلى اتفاقية قانونية وملزمة وشاملة بين الأطراف المعنية لملء وتشغيل السد الإثيوبى
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