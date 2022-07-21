منح الرئيس السيسى درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بلجراد.. إنفوجراف

في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى العاصمة الصربية بلجراد، منحت اليوم جامعة بلجراد، إحدى أهم المؤسسات التعليمية في صربيا، درجة الدكتوراه الفخرية إلى الرئيس.



من جانبه؛ أعرب الرئيس عن اعتزازه بهذا التكريم، معتبراً أنه ليس موجهاً لشخصه وإنما للشعب المصري بأكمله كشريك أساسي في الإنجازات التي تحققت مؤخراً في مصر على العديد من الأصعدة.

وألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة، حيث تضمنت التركيز على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعظيمها، فضلاً عن استعراض محددات السياسة المصرية تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة.