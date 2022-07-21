مطران إيبارشية سوهاج: نتبع الإجراءات الاحترازية فى قداسات صوم العذراء

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بصوم السيدة مريم العذراء يوم 1 أغسطس من كل عام ويستمر حتى يوم 15 أغسطس لمدة أسبوعين، فيما تبدأ الكنيسة الأرثوذكسية صوم السيدة مريم العذراء يوم 7 أغسطس ويستمر ليوم 22 أغسطس.

وأوضح الأنبا توما مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الكنيسة تتبع دائما ما تقوله الدولة وتستخدم كل المطهرات باستمرار والمعطر الكحولى والكمامة ومسافات التباعد مسافة متر.

وأشار إلى أن الأب الكاهن يناول الشعب باتباع كل الإجراءات الاحترازية، ويستخدم التطهير باستمرار قبل أن يمسك القربان وقبل أن يناول المصلين، وتبدأ القداسات بنهضة روحية تكون كل يوم وبها نوع من التأمل للصغير وقداس بعد الظهر وقداس صباحاً للموظفين قبل الذهاب للعمل.